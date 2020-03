Daniele Rugani fez soar os alarmes na Juventus depois de ter dado positivo por Covid-19, na noite desta quarta-feira.

Cristiano Ronaldo, por exemplo, optou por permanecer na Madeira enquanto não houver mais desenvolvimentos do caso, e o emblema italiano informou também que ativou todos os procedimentos de isolamento exigidos por lei, incluindo todos aqueles que estiveram em contacto com o defesa-central.

Ora, logo após a vitória frente ao Inter de Milão, no domingo, todo o plantel da Juventus se juntou no balneário para tirar uma fotografia de grupo, na qual Rugani era um dos presentes. Esta terça-feira, um dia antes do comunicado da Juventus a dar conta da situação de Rugani, este treinou normalmente com os restantes companheiros de equipa, segundo fotografias publicadas pelos bianconeri.

