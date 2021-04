Zlatan Ibrahimovic deu conta da sua satisfação por poder jogar mais uma temporada no Milan, aos 39 anos, depois de ter chegado a acordo com o clube rossonero para renovar por mais uma época. O avançado sueco diz que o Milan o faz sentir-se em casa.

«Sinto-me muito feliz, esperei por este dia e vou ficar mais um ano e isso é o que realmente conta. Sempre disse que jogar no Milan é como estar em casa, estou muito feliz pela forma como clube me faz sentir, pelas pessoas que trabalham cá, os companheiros de equipa, o treinador, os adeptos, de quem sinto muito a falta, e o estádio. É como se fosse a minha casa. Se pudesse era onde ficaria para o resto da vida», destacou o jogador em declarações ao canal do clube.

Entre os elogios ao clube, uma palavra especial para o treinador Stefano Pioli. «Tem sido muito fácil trabalhar com o treinador Pioli desde o primeiro dia porque ele tem uma mentalidade justa. Tem uma energia todas os dias que transforma a equipa e sabe tirar o máximo rendimento da equipa», referiu ainda.