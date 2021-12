Zlatan Ibrahimovic concedeu uma entrevista à televisão RAI em que abordou a possibilidade de acabar a carreira em breve. Aos 40 anos, o avançado sueco diz que ainda não pensa nisso.

«Um dia vai chegar ao fim, mas ainda não sei quando. Quero jogar o máximo possível, esperemos que seja sempre no Milan», começou por dizer

«Se tenho medo do fim da carreira? Sim, tenho medo, porque não sei o que me espera depois do futebol e não estou pronto para esse novo capítulo da minha vida. Mas de uma coisa tenho a certeza: quando deixar o futebol não vou trabalhar como comentador. Isso fazem os ex-jogadores que procuram atenção.»

Ibrahimovic acrescenta de resto que tem jogado com dores, mas diz que as dificuldades sempre fizeram parte da vida dele.

«Todas as manhãs sinto as dores, mas tenho os meus objetivos na cabeça e tenho de me habituar ao sofrimento. Eu transformo o sofrimento em energia para nunca desistir e seguir em frente», referiu.

«Sempre acreditei em mim mesmo quando tinha muitos contra mim. Na Suécia não me senti bem-vindo, por isso foi importante para mim acreditar em mim e ter um ambiente positivo por perto. Basta acreditar, querer e não desistir.»

Nesta entrevista, Ibrahimovic fez ainda uma avaliação a várias pessoas. Começou por exemplo por dizer quem era o ídolo do filho Vincent. «Ele gosta muito de Gattuso, gosta da mentalidade dele», referiu.

Também falou de Berlusconi. «Ele queria que eu cortasse meu cabelo, mas eu disse: não posso porque minha força é no meu cabelo, tenho certeza», sorriu.

Disse ainda que Van Basten o colocou em apuros. «Quando cheguei ao Ajax compararam-me com ele, foi uma pressão muito alta.» E elogiou Ronaldo Fenómeno - «Foi o melhor na minha opinião» - e Mourinho: «Grande amigo e treinador, especial, fez-me crescer dentro e fora de campo.»