A Lazio venceu com reviravolta o Cagliari (2-1), no jogo que fechou a 35.ª jornada, e garantiu a presença na Liga dos Campeões da próxima época.



O conjunto da Sardenha marcou primeiro logo aos três minutos pelo ex-Estoril João Pedro Galvão. No entanto, o golaço de livre não valeu porque o livre era... indireto.



Se o de João Pedro não contou, o de Gio Simeone foi mesmo a valer. Ionita trabalhou bem na área e deixou para o remate do argentino que ainda desviou num contrário antes de sair.



A resposta «laziale» surgiu na segunda parte. Logo ao segundo minuto, Milinkovic-Savic fez um grande golo num pontapé de fora da área. Volvidos treze minutos, Luis Alberto isolou Immobile e o avançado bateu Cragno.



O internacional italiano ainda enviou uma bola ao ferro, mas deixou o relvado do Olímpico de Roma com apenas um golo, ainda assim, suficiente para se isolar na lista de melhores marcadores. Cristiano Ronaldo tem 30 (ficou em branco esta quinta-feira, na derrota da Juventus frente à Udinese) menos um que Immobile.



A luta pelo Capocannoniere da Serie A está, portanto, ao rubro.



Corrida à Bota de Ouro:



Lewandowski (Bayern Munique): 34 golos*

Ciro Immobile (Lazio): 31 golos

Cristiano Ronaldo (Juventus): 30 golos



*Já terminou a participação na Bundesliga



O golo de Immobile: