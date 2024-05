AC Milan e Génova empataram a três golos num duelo frenético da 35.ª ronda da Serie A.



O conjunto de Gilardino, que não contou com Vitinha, entrou praticamente a vencer na partida. Aos cinco minutos, Retegui fez o 1-0 de penálti. Os rossoneri, que tiveram Rafael Leão na equipa inicial, apenas conseguiram igualar a contenda em cima do intervalo por Florenzi.



O arranque da segunda parte foi, de resto, semelhante à etapa inicial com o Génova a recolocar-se em vantagem graças a um golo de Ekuban. Porém, o conjunto de Pioli demorou menos tempo para igualar a partida: aos 72 minutos, Gabbia deixou tudo empatado.



Volvidos três minutos, Giroud fez o 3-2 e colocou pela primeira vez o AC Milan na frente do encontro. Porém, um autogolo de Malick Thiaw a três minutos dos 90 deixou tudo empatado.



O AC Milan segue no segundo lugar com 71 pontos enquanto o Génova está tranquialamente no 12.º posto com 43 pontos.



