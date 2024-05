Já campeão, o Inter de Milão somou esta noite a segunda derrota na Serie A, ao perder na deslocação ao terreno do Sassuolo, por 1-0.

Armand Lauriente, aos 20 minutos, fez o único golo da partida, servido por Josh Doig.

Com este resultado, o Inter mantém-se com os mesmos 89 pontos, mais 19 do que o Milan, que ainda vai jogar. O Sassuolo é penúltimo, com 29 pontos.

Já a Lazio empatou (2-2) em casa do Monza, de Dany Mota (entrou na segunda parte) e de Pedro Pereira (não saiu do banco).

Ciro Immobile (11m) e Matías Vecino (83m) fizeram os golos da formação de Roma, Milan Djuric marcou para o clube da casa, aos 75m e 90+2m.

Decorridas 35 jornadas do campeonato italiano, a Lazio está em sétimo, com 56 pontos, e o Monza é 11.º, com 45 pontos.