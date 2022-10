A Atalanta venceu o Sassuolo em casa, por 2-1, e subiu provisoriamente à liderança da Liga Italiana, com mais um ponto do que o Nápoles, que no domingo defronta o Bolonha em casa.

Kyriakopoulos, aos 41 minutos, até colocou o Sassuolo a ganhar, mas a Atalanta deu a volta ao resultado com golos de Pasalic, aos 45+1 e do nigeriano Ademola Lookman, que marcou no primeiro minuto da segunda parte.

A Atalanta instalou-se provisoriamente no primeiro lugar da Serie A, com 24 pontos, mais um do que o Nápoles e mais quatro do que Lazio, Udinese e o campeão AC Milan, que cumprem os seus jogos no domingo.