O Bolonha bateu a Lazio por 1-0, no encontro que abriu a 11.ª jornada da Serie A.



Um golo solitário de Lewis Ferguson, no primeiro minuto da segunda parte, acabou por decidir o encontro. O conjunto orientado por Thiago Motta ultrapassou assim a formação «laziale» e subiu provisoriamente ao sexto lugar.



A Lazio está, para já, no oitavo lugar com 18 pontos.

Classificação da Serie A