O Milan não foi além de um nulo no Olímpico de Turim, diante do Torino, e fica à mercê do Inter de Milão na luta pelo título.



Com Rafael Leão em campo todo o encontro, os rossoneri não conseguiram produzir grandes ocasiões para desfazer o nulo.



O empate permite ao conjunto de Pioli continuar na liderança da Seria A com 58 pontos, menos dois que o Inter. No entanto, o campeão de Itália tem um jogo em atraso e em caso de triunfo, pode isolar-se no comando da prova. Por sua vez, o Torino é 11.º com 39 pontos.