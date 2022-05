Pela primeira vez em mais de 100 anos de história, o Monza vai disputar a Serie A! A equipa que é propriedade de Silvio Berlusconi bateu o Pisa no play-off de acesso ao escalão máximo do futebol transalpino por 4-3 após prolongamento.



Dany Mota, internacional sub-21 português, foi titular e contribuiu com duas assistências para os golos de Machin (20m) e de Gytkjaer (79m). Pelo meio o Pisa esteve a vencer por 2-0 graças aos tentos de Torregrossa (1m) e de Hermannsson (9m).



Depois de ter permitido a recuperação do Monza, a formação da casa atirou a decisão da subida para o prolongamento com um golo de Mastinu no último suspiro. O Monza foi mais forte no prolongamento e chegou ao triunfo com golos de Marrone (96m) e de Gytkjaer (101m).