O guarda-redes Mattia Perin renovou contrato com a Juventus, anunciou o clube italiano.

Perin, de 29 anos, passa a ficar ligado aos bianconeri até 2025, ele que nesta temporada soma oito jogos e tem sido suplente de Wojciech Szczesny.

Recorde-se que Perin esteve um «pé e meio» no Benfica no verão de 2019. Nessa altura chegou mesmo a estar em Portugal para assinar contrato com os encarnados, mas uma lesão no ombro levou a equipa portuguesa a adiar para o mercado de inverno um negócio que acabou por não se concretizar.