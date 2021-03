Merih Demiral, jogador da Juventus, testou positivo à covid-19 no estágio da seleção turca.

O defesa foi convocado apesar de estar lesionado, e acabou por falhar os jogos com Países Baixos, Noruega e Letónia, mas agora ficou a saber-se também que está infetado com covid-19.

A «Gazzetta dello Sport» adianta que o antigo jogador do Sporting já estará infetado há cerca de uma semana, e que deve regressar a Turim no avião-ambulância, tal como sucedeu com Cristiano Ronaldo, quando testou positivo à covid-19 na seleção portuguesa.