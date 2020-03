Gonzalo Higuaín, jogador da Juventus, «furou» a quarentena para viajar de Itália para a Argentina.

O colega de Cristiano Ronaldo estava em isolamento, tal como todo o plantel da «vecchia signora», por força do casos positivos de Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

De acordo com a imprensa italiana, Higuaín teve autorização da Juventus para viajar, e apresentou-se no aeroporto com uma declaração médica a dizer que o resultado do teste ao covid-19 era negativo.

Acompanhado por familiares, o internacional argentino viajou em voo particular para França, daí para Espanha, e daí para o país natal. A imprensa argentina refere que o jogador quer estar perto da mãe, que tem problemas de saúde há algum tempo.

E de acordo com a imprensa italiana, uma vez mais, também Miralem Pjanic e Sami Khedira abandonaram Turim nas últimas horas, devidamente autorizados pela Juventus, com destino ao Luxemburgo e Alemanha.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo também não está em Itália, mas desde o passado dia 8 de março. O internacional português viajou para a Madeira, de forma a visitar a mãe, que foi vítima de um acidente vascular-cerebral (AVC).

No dia seguinte a Serie A foi suspensa, devido aos casos de covid-19, e dois dias depois ficou a saber-se do primeiro caso positivo no plantel da Juventus, Daniele Rugani (mais tarde também Matuidi teve um teste positivo).