A Juventus tem novo presidente: Gianluca Ferrero sucede a Andrea Agnelli, que apresentou a demissão na sequência da investigação de fraude nas contas do emblema de Turim.

Na assembleia de acionistas desta quarta-feira, que confirmou Ferrero como novo presidente, e Maurizio Scanavino como novo CEO da Juventus, Andrea Agnelli anunciou ainda que vai deixar todas as empresas da família (Exor e Stellantis). Fica apenas na holding da família, a Giovanni Agnelli BV.

«Encerrada uma parte tão importante da minha vida, a minha vontade é seguir em frente. Por isso vou dar um passo para trás relativamente às sociedades referidas, de acordo com John Elkann, com quem mantenho uma relação sólida. Foi um pedido meu, de forma a encarar o futuro de forma livre e firme. Com a liberdade de pensamento que não teria, de outra forma», justificou Agnelli,

Andrea Agnelli assumiu a liderança da Juventus em 2010, Sai agora (tal como Pavel Nedved, vice-presidente), na sequência da investigação a um alegado esquema de fraude fiscal na Juventus.

Em causa está uma investigação a alegadas mais-valias fictícias, relativas a transferências de jogadores, e os ordenados congelados durante a pandemia de covid-19, além de faturação adulterada e comunicações falsas ao mercado de valores.

A acusação concluiu que o clube estabelecia transações de valor arbitrário, consoante as necessidades de equilíbrio orçamental a apresentar às entidades.