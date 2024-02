Rafael Leão denunciou insultos racistas que recebeu através das redes sociais dois dias após a derrota do AC Milan na visita ao terreno do Monza.



«Não consigo ver-te mais em campo, estou a tornar-me racista e estás-me a irritar. Sai o mais rápido possível, tu e quem te segue», escreveu o adepto,



O internacional português expôs a situação e deixou uma mensagem: «Infelizmente, o mundo continua a ter este tipo de pessoas com mente pequena.»



O AC Milan já reagiu ao episódio racista e saiu em defesa de Rafael Leão. «Rafa, estamos contigo. Não há espaço para o racismo quer entre os nossos adeptos, quer no futebol», lê-se na publicação feita pelos rossoneri.