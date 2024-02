O Milan perdeu a possibilidade de ultrapassar a Juventus e subir ao segundo lugar da Série A italiana.

A equipa ‘rossonera’ perdeu em Monza por 4-2, este domingo, no jogo que fechou a jornada 25 da prova.

A equipa da casa chegou aos 2-0 perto do intervalo, com um golo de Pessina, de grande penalidade, aos 45 minutos, e outro do português Dany Mota, aos 45+6.

O Milan reagiu no segundo tempo, já com Rafael Leão em campo, e empatou o jogo, apesar de ficar a jogar com dez aos 52 minutos, por expulsão do avançado sérvio Jovic.

Olivier Giroud, aos 64 minutos, e Christian Pulisic, aos 88, marcaram os golos. A,mbos tinham começado o jogo no banco.

O treinador Stefano Pioli fez alguma rotação do plantel, entre os dois jogos com o Rennes para a Liga Europa, mas teve de recorrer aos seus ‘pesos pesados’.

O problema é que o Monza ainda teve tempo e energias para chegar à vitória – a primeira de sempre sobre o Milan, com o requinte de crueldade de serem jogadores emprestados pelo clube ‘rossonero’ a fazer a diferença.

Daniele Maldini (filho do histórico Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini) fez a assistência para o golo do francês Bondo, aos 90 minutos.

E nos descontos foi Colombo, também emprestado pelo Milan, que fechou o resultado.

Triunfo histórico do Monza (que é uma espécie de clube ‘irmão’ do Milan) que se mantém no 11º lugar, agora com 33 pontos. Tem a permanência quase assegurada, nesta segunda presença de sempre na Série A.

O Milan mantém o terceiro posto, com 52 pontos, menos dois do que a Juventus, que empatou em Verona nesta jornada.