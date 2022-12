Rafael Leão está a seis meses de entrar no último ano de contrato com o AC Milan. Apesar de os rossoneri estarem otimista acerca das negociações para a renovação de vínculo, o internacional português não esconde o sonho de jogar num outro campeonato.



«Jogar num outro campeonato? Sim, no futuro. Agora estou focado no AC Milan. Tenho contrato com o clube e gosto muito da cidade. O AC Milan é um clube de topo», referiu no programa «Descontruir» da RDP África.



O extremo explicou, de seguida, as diferenças entre Lille e a cidade italiana, onde atualmente vive.



«Milão é top. O tempo é igual ao nosso em Portugal. Há boa comida, boas lojas e bons sítios para passear. Consegues espairecer e não entras em stress. Lille é uma cidade muito fria e pequena», esclareceu.



Apesar dos aspetos negativos da cidade do norte de França, Leão frisou que a passagem pelos «Les Dogues» ajudou-o a crescer.



«Fiquei com muito receio que corresse mal, mas cresci muito como homem. Ajudou-me a sair da minha zona de conforto. Acredito que se tivesse saído [de Portugal] mais tarde, não seria o jogador que hoje sou. Agradeço a Deus por me ter colocado este desafio, sabia que iria conseguir ultrapassar», destacou.



O melhor jogador da Serie A de 2021/22 elegeu Thiago Silva e Pepe como os «defesas mais difíceis» que já defrontou e confessou ser fã, em especial da versão 2022/23 do Arsenal.



«Vejo sempre futebol em casa. Ser treinador? Não, está fora de questão, Vejo a Liga portuguesa, inglesa, espanhola e francesa. Se há uma equipa que goste de ver jogar atualmente? O Arsenal», concluiu.