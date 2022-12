Stefano Pioli elogiou Rafael Leão nesta terça-feira, no final do estágio que a equipa fez no Dubai durante parte da pausa para o Mundial.

Sendo o internacional português tema recorrente no que diz respeito a uma possível transferência, o experiente treinador italiano elogia Leão, mas deixa-lhe também um recado.

«Ele está feliz e sereno aqui e tem crescido de forma incrível. Mas tem de trabalhar muito porque pode ter ainda mais qualidade e intensidade. E, claramente, deve fazê-lo connosco, porque conhece todas as dinâmicas, o que ajuda», defende.

O técnico admitiu ainda ter gostado da visita de Leão à equipa durante as férias que lhe foram concedidas após o Mundial.

«Não esperávamos que ele viesse visitar-nos, foi bom. Prova que os estes rapazes gostam de estar uns com os outros», nota.