Rafael Leão tem contrato com Milan até 2024 e nos últimos tempos muito se tem falado do interesse de outros clubes e da possibilidade de renovar ou não contrato. Stefano Pioli, treinador dos Rossoneri mostrou-se confiante num desfecho positivo sobre as conversas a propósito da renovação do vínculo do avançado de 23 anos. «Ele está bem connosco e a direção e o Rafael estão a conversar. Esperamos boas notícias», apontou Pioli numa entrevista à Sky Sport italiana.

Atento aos desempenhos dos jogadores do Milan no Mundial 2022, o técnico do Milan admitiu que o avançado gostaria de ter mais tempo de jogo pela Seleção, mas garantiu que o melhor jogador da Serie A italiana na época passada não está insatisfeito. «Ele está feliz porque Portugal tem estado bem. Se ele joga pouco? É difícil julgar, porque Portugal tem uma equipa de qualidade elevadíssima», disse o treinador do atual campeão transalpino, que considerou que a Espanha, possível adversária de Portugal nos quartos de final, tem praticado o melhor futebol do torneio.

Na mesma entrevista, o técnico do Milan avaliou o crescimento de Rafael Leão, a cumprir a quarta época na equipa italiana. «Se o virem treinar vão perceber imediatamente o incrível potencial que ele tem. Durante um período ele teve de evoluir e se adaptar à realidade do Milan, onde a pressão é diferente. Demorou tempo, mas o potencial dele para ser um grande jogador sempre esteve lá», observou, referindo que Leão ainda precisa de dar mais um salto para se «tornar num campeão».