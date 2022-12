O avançado brasileiro Walter, que passou em tempos pelo FC Porto, voltou a protagonizar mais uma transferência.

Longe dos melhores anos da carreira e a debater-se com permanentes problemas de excesso de peso, o jogador de 33 anos foi confirmado como reforço do Afogados da Ingazeira, modesta equipa do Estado de Pernambuco que compete também da Série D do Brasil.

Walter deverá assim competir na edição de 2023 do Campeonato Pernambucano.

O Afogados é o quinto clube que Walter representa em 2022, todos eles de escalões secundários: começou o ano no Santa Cruz, em março foi anunciado no Amazonense, mais tarde no Goiânia e depois, em outubro passado, no SA Betesporte, uma equipa de futebol de 7 recém-criada.