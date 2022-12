O Almería-Hearts seria apenas um jogo de treino para as duas equipas manterem a forma enquanto os campeonatos nacionais estão parados devido à realização do Mundial 2022, mas foi tudo menos amigável.

A partida realizada em Marbella, Espanha, terminou aos 39 minutos depois de uma altercação entre jogadores que acabou por alastrar-se também aos elementos das equipas técnicas.

Alex Cochrane, jogador da equipa escocesa, entrou fora de tempo sobre Rodrigo Ely, que não se ficou e foi para cima do adversário. O resto é o que pode ver nas imagens, com agarrões e empurrões entre jogadores e as respetivas equipas técnicas também em conflito. No relvado estavam o português Samú e o luso-brasileiro Dyego Sousa.

Incapaz de serenar os ânimos, o árbitro resolveu dar o jogo por terminado aos 39 minutos, não sem antes expulsar os dois jogadores que deram início à confusão.

