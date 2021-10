O presidente da Federação italiana de futebol, Gabriele Gravrina, mostrou-se contra a realização de um Mundial a cada dois anos.



«Mundial a cada dois anos? A minha resposta não. Parece um ato de histeria e ultimamente temos assistido a outros como foi o da Superliga. Vamos tentar manter o futebol como está», frisou, citado pelo jornal Marca.



O dirigente italiano alertou ainda para as consequências que os jogadores iriam sofrer com uma competição como um Campeonato do Mundo de dois em dois anos.



«Essa ideia para o Mundial significaria ter uma grande competição por ano. É algo demasiado complicado a nível organizativo. É preciso ter cuidado e pensar na vida dos futebolistas. Não podemos esquecer que os Europeus e Mundiais existem muito por causa das expetativas que criam nas pessoas», defendeu ainda.