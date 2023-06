O governo italiano e a Federação Italiana de Futebol (FIGC) assinaram um pacote de medidas para combater o antissemitismo nos estádios e no desporto em geral, sendo que uma das novidades é a proibição do uso do número 88 nas camisolas dos futebolistas.

Uma vez que o H é a oitava letra do alfabeto, o número é normalmente associado a neonazis por significar o lema "Heil, Hitler”.

A nova medida estabelece que os clubes italianos devem excluir o número 88 quando os jogadores escolhem os números das suas camisolas. Além disso, os adeptos também estão proibidos de entrar nos estádios com qualquer símbolo que remeta ao nazismo ou antissemitismo, e serão punidos caso utilizem linguagem discriminatória.

Esta ação foi tomada devido a incidentes relacionados com cânticos de teor nazi e antissemita ocorridos em jogos da Serie A, como o caso de um jogo da Lazio, na última época. O objetivo é combater ativamente qualquer manifestação discriminatória e promover um ambiente desportivo mais inclusivo e respeitoso.