Valentino Lazaro é reforço do Newcastle até ao final da temporada, por empréstimo do Inter, informou o emblema da liga inglesa.

O internacional austríaco, que tem também nacionalidade angolana, faz todas as posições no corredor direito e cumpriu 11 jogos nos nerazzurri esta temporada.

Aos 23 anos, o ala vai representar o quarto clube da carreira, após ter vestido também as camisolas de Salzburgo e Hertha de Berlim.

✍️ #NUFC have completed the signing of Valentino Lazaro on loan from @Inter until the end of the season.



Welcome, @valentinolazaro!