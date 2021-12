O Inter de Milão anunciou, esta sexta-feira, que rescindiu contrato com Christian Eriksen.

«Mesmo que hoje os caminhos do Inter e do Christian se separem, um vínculo forte e indissolúvel permanecerá», pode ler-se no comunicado dos nerazzurri.

O internacional dinamarquês está sem competir desde o Euro 2020 quando sofreu uma paragem cardíaca no jogo contra a Finlândia.

A desvinculação por mútuo acordo surge uma vez que não é permitido jogar com um desfibrilador em Itália.

O Inter despediu-se com um vídeo que reúne alguns dos melhores momentos de Eriksen no clube.