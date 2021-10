Na apresentação das contas e do orçamento para o novo exercício financeiro, o Inter de Milão esclareceu a situação de Christian Eriksen, admitindo que está disposto a deixá-lo sair.



O internacional dinamarquês está, lembre-se, impedido de competir até final da época pelas autoridades de saúde italianas após a paragem cadíaca sofrida no Dinamarca-Finlândia, em pleno Euro 2020.



«No que respeita à inscrição do jogador Eriksen, deve ser notado que depois da lesão sofrida no Campeonato da Euro, em junho de 2021, o jogador foi temporariamente impedido de disputar qualquer atividade desportiva na presente época pelas autoridades de saúde italianas» lê-se na noa.



«Ainda que as condições físicas do jogador não cumpram as exigências italianas, o mesmo poderá ser conseguido noutros países, onde o jogador poderia retomar a atividade competitiva», acrescentou o campeão transalpino, assuindo que uma transferência do médio «não está excluída».



O Inter de Milão informou ainda de que vai receber uma compensação financeira da UEFA pelo que sucedeu ao jogador com o qual tem contrato até 2024.