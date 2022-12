Mais de três décadas depois, Claudio Ranieri volta ao banco do Cagliari.

O acordo foi formalizado nesta sexta-feira, e entra em vigor a 1 de janeiro de 2023.

Ranieri já tinha orientado o Cagliari no início de carreira, entre 1988 e 1991. Foi contratado depois das experiências no Vigor Lamezia e no Puteolana, e conseguiu levar o Cagliari da Serie C à Serie A.

Saiu depois para o Nápoles, com a carreira a incluir depois Fiorentina, Valência, Atlético de Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Mónaco, seleção da Grécia, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria e Watford.