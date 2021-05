A Juventus anunciou esta sexta-feira a contratação de Massimiliano Allegri para o cargo de treinador da equipa principal, promovendo assim o regresso de um técnico que fez história na formação de Turim entre 1024 e 2019.

«As conquistas na sua primeira aventura com a Juventus estão gravadas na história do clube: cinco títulos de campos, quatro dobradinhas consecutivas com a Taça de Itália, duas Supertaças, duas finais da Liga dos Campeões em três temporadas, feitos épicos em Itália e na Europa», recorda o site da Juventus.