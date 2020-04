A Roma juntou vários adeptos, jogadores e treinadores para cantar o hino oficial do clube, tendo também entrado no vídeo o português Paulo Fonseca, que dá nas vistas pela forma muito sentimental como canta o hino com a mão no peito.

«Voltaremos a cantá-lo nas ruas da cidade que amamos. Por enquanto, fazemo-lo à distância, juntos. Saudações, Roma», anuncia o clube nas redes sociais.