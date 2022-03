A Roma anunciou este sábado que vai doar mais de três mil roupas para bebé e crianças ao Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, dada a crise na Ucrânia.

Segundo um comunicado do clube italiano de futebol, a parceria com a ACNUR estende-se ainda ao leilão de camisolas autografadas e a várias ações de consciencialização e apoio «aos jovens refugiados ucranianos».

No jogo deste sábado, contra a Atalanta, a equipa de José Mourinho usou «um símbolo nas camisolas com o logótipo do ACNUR e um coração com as cores da bandeira ucraniana».

As camisolas serão leiloadas no meio de um «período de imensa preocupação em todo o mundo pela situação que vive o povo ucraniano», dada a investida militar russa naquele país.

A Roma lembra ainda que tinha feito o mesmo pelo Afeganistão, aquando da chegada ao poder dos talibãs, e junta-se a outros emblemas, como o Nápoles, na angariação de fundos, abrindo também uma rede de locais de recolha de bens.