No último suspiro! Foi assim que o Nápoles evitou nova desilusão na Serie A, desta feita na receção à Salernitana, numa partida da 20.ª ronda.

Com Mário Rui de início e sem Osimhen, que está ao serviço da Nigéria na CAN, o campeão italiano sofreu muito para bater o último classificado da prova. Sem Jovane, também na CAN com Cabo Verde, o conjunto de Pippo Inzaghi colocou-se a ganhar graças a um golaço de Candreva, aos 29 minutos.

No entanto, os napolitanos reagiram e conseguiram igualar a contenda antes do intervalo graças a golo de penálti de Politano. O Nápoles pressionou na etapa complementar, mas esbarrou num inspiradíssimo Ochoa - Kvaratskhelia.

Teve de ser Amir Rrahmani, qual avançado, a resolver um encontro que estava muito complicado para a formação visitada. O defesa kosovar aproveitou um ressalto na área para fazer o 2-1 final e atirar o Nápoles para o sexto lugar à condição - Lazio, Roma e Atalanta ainda vão jogar nesta jornada. Já a Salernitana segue no último posto com apenas 12 pontos.

No outro que começou às 14h00, Génova e Torino empataram sem golos.

Classificação da Serie A