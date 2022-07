José Mourinho voltou a protagonizar um momento... à José Mourinho. Durante o jogo de preparação entre a Roma e o Sunderland, o treinador português entrou em campo para dar uma reprimenda a um jogador do emblema inglês depois de este ter atingido com o cotovelo Roger Ibãnez.



O jogo foi interrompido para ser prestada assistência ao central brasileiro depois da cotovelada de Luke O'Nien e o «Special One» mostrou-se desagradado com o sucedido.



Em relação ao jogo, os giallorossi venceram por 2-0 a equipa inglesa com golos de Afena-Gyan e de Zaniolo, ambos apontados no segundo tempo.

Sem Rui Patrício, foi o ex-benfiquista Svilar a assumir a titularidade da baliza romana.

No Algarve, a equipa italiana ainda vai defrontar o Portimonense no próximo sábado, o Sporting na terça-feira, e o Nice a 23 de julho.



Veja o momento em que Mourinho dá reprimenda a O'Nien: