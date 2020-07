Incrível o que aconteceu no San Paolo.



O Sassuolo viu-se a perder frente ao Nápoles desde os oito minutos (marcou Hysaj). Aos 37 minutos, o ex-Benfica Djuricic empatou, mas o VAR anulou o lance por posição irregular. Já o tinha feito aos 31 minutos. Na segunda parte o conjunto de De Zerbi voltou a marcar em mais duas ocasiões (50m e 61m), mas os golos não contaram por infrações vistas pela tecnologia.



Quem aproveitou foi a equipa da casa para confirmar o triunfo com o golo de Allan nos descontos.



Nota também para o triunfo do Inter de Milão em Génova por 3-0. Lukaku abriu e fechou a vitória do conjunto de Conte (Sánchez marcou o outro golo) e ultrapassou a Atalanta no segundo lugar.



O resumo do Nápoles-Sassuolo: