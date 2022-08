A Udinese, do português Beto, foi na tarde desta sexta-feira ao terreno do Monza vencer por 2-1. A equipa da casa até se adiantou no marcador, com um golo apontado por Andrea Colpani aos 32 minutos.

Quatro minutos depois, porém, Beto restabeleceu a igualdade no marcador, levando o esse resultado para o intervalo.

A vitória da formação de Udine viria a ser confirmada com um tento da autoria Destiny Udogie aos 78 minutos.

A Udinese consegue assim a sua primeira vitória nesta edição da Liga Italiana, depois da derrota na jornada inaugural frente ao Milan e do empate contra a Salernitana.

Já o Monza, que não conta com o português Dany Mota devido a uma lesão na coxa, ocupa a última posição na tabela, com três derrotas ao fim de três jornadas.