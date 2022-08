O internacional português Rafael Leão foi figura de destaque na vitória do Milan sobre o Bolonha, por 2-0, ao marcar o primeiro golo e assistindo no segundo.

Na terceira jornada do campeonato italiano, o avançado de 23 anos inaugurou o marcador aos 21 minutos, a passe do belga de Ketelaere.

Os rossoneri aumentaram a vantagem por intermédio do francês Olivier Giroud, desta feita assistido pelo português, aos 58 minutos.

Com a vitória obtida este sábado, o Milan igualou a Roma, a Lazio e o Torino no topo da tabela classificativa com sete pontos, resultado de duas vitórias e um empate, mas também com um jogo a mais do que o Nápoles.