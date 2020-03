No meio da pandemia global devido ao surto da covid-19, há gestos de altruísmo louváveis. Simone Zaza arrecadou mais de 30 mil euros para comprar material para os hospitais de Basilicata, a região onde cresceu.



«Faltava material para tratar as pessoas e pensei nesta iniciativa. Precisavam de dinheiro para comprar material. Portanto, falei com o meu pai, que vive lá e criámos esta angariação de fundos. Tenho colegas que me ajudaram e pessoas famosas da região que me apoiaram. Cada um doou o que conseguiu. Já acumulámos 30 mil euros», começou por dizer, em entrevista à Marca.



«São cinco ou seis hospitais. Vou fazer isto só na minha região, mas não há muitas pessoas influentes lá. Todos podem ajudar. Sou um sortudo porque posso doar mais dinheiro. Ainda não há muitos casos de covid-19 na minha região, mas se houver no futuro, o dinheiro servirá para comprar máscaras. Tomei esta iniciativa porque sinto que estou a contribuir. Faço-o com o coração. Não queria divulgar muito o assunto, mas quanto mais gente conhecer isto, melhor», acrescentou.



O internacional italiano joga no Torino e para já mantém-se fechado em casa com o seu cão até ordem em contrário do clube.