A federação da Bósnia-Herzegovina anunciou este sábado que o selecionador Ivaylo Petev está isolado depois de ter realizado um teste positivo à covid-19.

«Petev acusou positivo ao coronavírus depois do regresso da seleção nacional da Finlândia na passada quinta-feira, enquanto todos os seus colaboradores e jogadores tiveram testes negativos», destacou a federação bósnia, acrescentando que o treinador «está bem, sem qualquer sintoma da doença».

Depois do empate com a Finlândia (2-2), a Bósnia defronta este sábado a Costa Rica, num jogo particular, e depois a França, na quarta-feira, em mais um jogo da fase de qualificação para o Mundial 2022.