A procuradoria de Munique, na Alemanha, reabriu uma investigação ao futebolista Jerome Boateng, do Bayern, por alegadas agressões em 2019 à ex-namorada, Kasia Lenhardt, encontrada morta em fevereiro.

A revelação foi feita esta quinta-feira pelas autoridades judiciais. De acordo com a Associated Press, que cita fonte judicial, os promotores de Munique referiram que a investigação foi «reaberta e está a decorrer» desde 10 de fevereiro, após terem surgido novas informações sobre o óbito de Lenhardt.

A modelo, de 25 anos, foi encontrada morta a 1 de fevereiro, no seu apartamento, em Berlim, numa altura em que o relacionamento com Boateng já tinha terminado. O óbito motivou mesmo a ausência de Boateng do Mundial de Clubes, no Qatar, ao serviço do Bayern, tendo o defesa alegado razões pessoais.

A primeira investigação a alegadas agressões de Boateng foi arquivada em agosto de 2020, após Lenhardt ter recusado prestar mais declarações à polícia.

Além do caso com Lenhardt, Boateng está envolvido noutro alegado caso de agressão, com a ex-mulher Sherin Senler, mãe dos seus dois filhos. Contudo, o julgamento tem sido várias vezes adiado, devido à pandemia da covid-19.

O advogado de Boateng defendeu que, nos dois casos, as alegações são falsas.