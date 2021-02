O futebolista Robert Lewandowski, o basquetebolista LeBron James, o tenista Rafael Nadal, o campeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton, Armand Duplantis (recordista do mundo de salto com vara) e Joshua Cheptegei (recordista mundial dos 10 mil metros) são os nomeados para «Desportista Masculino do Ano», nos prémios Laureus 2021, revelou esta quarta-feira a organização.

Confirma-se assim a ausência, por mais um ano, de qualquer nome português, nomeadamente de um futebolista, depois de Cristiano Ronaldo ter sido nomeado em 2018, 2017, 2015, 2014 e 2009. O único futebolista é mesmo o avançado polaco do Bayern Munique, que venceu recentemente o «The Best» da FIFA.

À semelhança do ano passado, Lewis Hamilton e Rafael Nadal voltam a ser candidatos ao galardão na dita categoria, que no ano passado foi dividida pela primeira vez em 20 anos de história, Lewis Hamilton e Lionel Messi.

Na categoria «Desportiva Feminina do Ano» estão nomeadas a holandesa Anna Van Der Breggen (ciclismo), a italiana Federica Brignone (esqui) a queniana Brigid Kosgei (atletismo), a japonesa Naomi Osaka (ténis), a francesa Wendie Renard (futebol) e a norte-americana Breanna Stewart (basquetebol).

Há ainda mais quatro categorias para os prémios Laureus, para «Equipa do Ano», «Revelação do Ano», «Retorno do Ano» e «Desporto pelo Bem [Sport for Good]».

Os prémios Laureus, atribuídos desde 2000, têm os seus nomeados elaborados por um painel de mil jornalistas desportivos. Este ano, os prémios de 2021, a atribuir em maio, pelos feitos no desporto mundial alcançados no ano anterior, vão ser revelados numa habitual gala, que vai decorrer de forma virtual, devido à pandemia da covid-19.

As restantes nomeações

Laureus «Equipa do Ano»

Argentina, equipa masculina de râguebi

Bayern Munique (futebol)

Kansas City (futebol americano)

Liverpool (futebol)

LA Lakers (basquetebol)

Mercedes-AMG Petronas (Fórmula 1)

Laureus «Revelação do Ano»

Ansu Fati (futebol)

Patrick Mahomes (futebol americano)

Joan Mir (Moto GP)

Tadej Pogacar (ciclismo)

Iga Swiatek (ténis)

Dominic Thiem (ténis)

Laureus «Retorno do Ano»

Daniel Bard (basebol)

Kento Momota (badminton)

Alex Morgan (futebol)

Max Parrot (snowboard)

Mikaela Shiffrin (esqui)

Alex Smith (futebol americano)

Laureus «Desporto pelo Bem»

Quénia «Boxgirls» (Quénia, boxe)

Fundação Colombianito (Colômbia, várias modalidades)

Kickformore (Alemanha, futebol)