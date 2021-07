O México venceu este sábado a Nigéria em jogo de preparação para a Gold Cup, num encontro em que Jesús Corona, jogador do FC Porto, foi titular.

Héctor Herrera, ex-jogador dos dragões, foi a figura da noite com um bis. O primeiro do encontro, e da contagem pessoal do agora jogador do Atlético, foi marcado logo aos 2 minutos, na sequência de um cando batido por Corona. Herrera apareceu na área para rematar, a bola ainda bate num adversário e entra.

Corona esteve também na jogada do segundo golo, marcado pelo ex-jogador do Benfica Funes Mori, aos 4 minutos.

Aos 52 minutos, Herrera bisou e fez o terceiro para o México, tendo Jonathan Dos Santos fechado a contagem aos 78 minutos.