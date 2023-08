Neymar está cada vez mais perto de se tornar reforço do Al Hilal treinado por Jorge Jesus. De acordo com várias fontes, o Paris Saint-Germain terá aceitado a proposta de 90 milhões de euros do clube saudita pelo brasileiro.

O acordo entre o jogador e o clube de Jesus já teria sido alcançado.

Nesta segunda-feira, há ainda vários guarda-redes a agitar o mercado. Kepa optou pelo Real Madrid, quando o Bayern Munique estava interessado, obrigando os bávaros a virarem-se para Bono, do Sevilha. Também o Arsenal está perto de assegurar a contratação de um guardião.

Siga todas as notícias que marcam o dia, na timeline do Maisfutebol dedicada às transferências e aos rumores.