Português e colchonero, Paulo Futre mostra-se divivido com a saída de João Félix do Atlético de Madrid para o Barcelona.



«Quando o João disse que sonhava jogar no Barça, comecei a viver um pesadelo que dura até hoje. É terrível pensar que o Barça pode ganhar a Champions ou a Liga com o João Félix. É de loucos que o Barça possa ganhar a Champions contra o Atleti com um golo do João, começou por dizer no programa «El Largero», da Cadena SER.



«Liguei ao Jorge Mendes e disse-lhe que as declarações do João eram coisa dele, mas ele negou. O miúdo não era capaz de dizer algo assim. Discutimos ao telefone. Ele disse-me que tinha falado com o Manchester United e comprovei que isso era verdade. Ele também falou com o Manchester City, também verifiquei, mas eles também não queriam o João», acrescentou.



O antigo internacional português revelou ainda que a possível saída do compatriota de Madrid originou a maior discussão que alguma teve com Jorge Mendes.



«Depois veio a questão dos advogados, acerca de rescindir. Tive a maior discussão com o Jorge Mendes, o meu grande amigo. E ele sempre me disse que não foi ele, que tinham sido os advogados. E acreditei nisso depois. Eu disse-lhe que o rapaz não podia sair à rua, porque os atléticos tinham-lhe cada vez mais ódio. Sou português e custava-me», partilhou.



Futre admitiu que não queria ver Félix no Barcelona e expôs os seus motivos: «Não queria que ele fosse para o Barcelona por dois motivos: por jogar em Espanha, por ser um rival, e pelo que se está a passar agora, que estão a massacrar o Cholo cada vez que ele faz as coisas bem. Queria que jogasse em todas as equipas menos no Barcelona.»