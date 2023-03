Na véspera da receção ao Chelsea ao Borussia Dortmund, João Félix ensinou aos jornalistas ingleses como se pronuncia o seu nome, além de ter refletido sobre a saída do Atlético de Madrid.



«Todos dizem [Filix] até em Espanha. Só em Portugal é que fizem bem o meu nome, não sei porquê. Acho que não é muito difícil de pronunciar. Mas é João Félix. Se me incomoda? Não», rematou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os alemãos.

Os ingleses recebem, esta terça-feira, o Borussia Dortmund na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os alemães venceram a primeira mão por 1-0 graças a um golo de Adeyemi.



Veja o momento em que Félix explica como se pronuncia o seu nome: