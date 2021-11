O antigo futebolista do Liverpool, o anglo-nigeriano Jordon Ibe, explicou, nove meses depois de uma publicação nas redes sociais em que dava conta de uma depressão, o que viveu e como conseguiu sair do problema.

«Foi a época mais negra da minha vida. Foi um grito de socorro, para ser sincero. Eu senti que precisava de falar porque, caso contrário, não sei o que mais podia ter acontecido. Foi uma coisa boa que diz», disse, em declarações ao SPORTbible, publicadas na sexta-feira.

«Eu não estou a tentar que as pessoas tenham pena de mim. Eu senti que era muito importante falar abertamente – e para a minha família – sobre isso, porque eu não sei o que pode vir da saúde mental. Eu estive em volta de uma depressão nos últimos quatro anos», expressou, ainda.

O jogador de 25 anos do Derby County publicou, a 22 de janeiro deste ano, uma mensagem nas redes sociais a dar conta do que estava a viver.

«Encontrei-me num lugar escuro por sofrer de depressão. Não é um esquema para os media ou para ter o meu nome nas vossas bocas, eu só acho as coisas difíceis, na verdade. Agradeço todo o amor e as mensagens de todos. Os tempos, no geral, são duros devido a esta pandemia [covid-19]. Eu tenho todo o apoio da minha família e do Derby County. Vou curar-me, estou 100 por cento comprometido. Não só pela minha família, pelos meus amigos chegados e pela minha família, mas também por mim», escrevera Ibe, no início do ano.

Ibe fez formação no Liverpool de 2011/12 até 2013/14, tendo depois jogado pela equipa principal, sobretudo na época 2015/2016 (41 jogos, quatro golos), antes de se mudar para Bournemouth.