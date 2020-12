O antigo futebolista do Benfica, Óscar Cardozo, confirmou o apuramento do Libertad para os quartos de final da Taça Libertadores, ao bisar no triunfo ante o Jorge Wilstermann, na Bolívia, por 2-0, em jogo da segunda mão dos oitavos de final.

Após o 0-0 ao intervalo, Cardozo inaugurou o marcador aos 67 minutos e fixou o resultado final com novo golo, ao minuto 79.

O Libertad já tinha ganho no Paraguai na primeira mão, por 3-1, qualificando-se com um agregado de 5-1 na eliminatória.

Nos quartos de final, o Libertad vai defrontar o Palmeiras. Há outro jogo já decidido: o Nacional-River Plate. Já o Santos aguarda adversário do jogo Guarani-Grémio e o Racing espera oponente, que vai sair do duelo Internacional-Boca Juniors.

Cardozo, aos 37 anos, leva 15 golos em 34 jogos pelo Libertad, em 2020.