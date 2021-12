O antigo futebolista italiano Francesco Totti, que fez toda a carreira como tal na Roma, depositou confiança no trabalho do treinador português José Mourinho para levar o clube transalpino de novo ao topo do futebol em Itália.

«Espero que a Roma, esta temporada, fique nos quatro primeiros, para jogar a próxima época na Liga dos Campeões. Acho que ‘Mou’ é um grande treinador e pode levar a equipa ao topo em Itália. Os adeptos não têm muita paciência porque estão há muito tempo sem ganhar, mas com a chegada de Mourinho há muita esperança em voltar a ganhar um título. É o que os adeptos precisam», afirmou, em entrevista ao jornal espanhol Sport, publicada esta quarta-feira.

Totti, agora com 45 anos, terminou a carreira de futebolista em 2017 e, olhando ao percurso como atleta, disse ainda que teria sido bonito se, algum dia, tivesse jogado no Barcelona. Questionado sobre se teve, no passado, alguma oferta do clube catalão, Totti abriu-se sobre o assunto.

«Sinceramente, com o Barcelona nunca falámos. O Real Madrid fez qualquer coisa para contratar-me. Tem um sabor amargo para mim porque é uma equipa [Barcelona] que gosto de ver e teria sido bom jogar pelo Barcelona. Noutro mundo, ou noutra ocasião, podia ter acontecido», disse, ainda.