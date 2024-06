O treinador português José Mourinho partilhou fotografias vestido com as cores do Fenerbahçe, na manhã desta quinta-feira. Escrevendo apenas «dia um», na legenda da fotografia, Mourinho assinalou a chegada ao clube.

Antes disso, nas stories do Instagram, Mourinho tinha documentado a chegada a Istambul. Mostrou-se dentro do avião que o levou até à cidade turca, durante a noite. De manhã, mostrou também a universidade do Fenerbahçe, um projeto do clube que vai para além do desporto.

Mourinho assinou contrato até 2026, com um salário anual de 10,5 milhões de euros. O primeiro jogo oficial será com o Lugano, da Suíça, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.