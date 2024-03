Em Portimão para assistir ao MotoGP, José Mouriho apontou uma data para regressar ao trabalho e assumiu que pode «treinar em qualquer lado».



«Zero, zero [novidades]. Não tenho clube, estou livre. Mas quero trabalhar, no verão quero trabalhar», referiu o «Special One» aos jornalistas presentes no Autódromo Internacional do Algarve.



Questionado acerca da possibilidade de regressar a Portugal, o treinador português respondeu de forma pragmática.

«Nunca digas não, principalmente no futebol. A minha vida é futebol, posso treinar em qualquer lado e não tenho problemas», disse ainda.



Lembre-se que a 16 de janeiro, Mourinho deixou a Roma durante a sua terceira época, depois da conquista da Liga Conferência Europa, em 2021/22, e da derrota na final da Liga Europa, na temporada passada, frente ao Sevilha nos penáltis.