Depois do anúncio da saída de Thomas Tuchel no final da época, o Bayern Munique ainda a analisar as opções para o comando técnico da equipa em 2024/25.

Numa entrevista ao Sport Bild, Max Eberl, diretor desportivo dos bávaros, foi questionado sobre a possibilidade de contratar José Mourinho, que está livre desde que foi demitido da Roma no início deste ano.

«Mourinho? Estamos também a analisar treinadores que estejam disponíveis. O José está a aprender alemão? Não sei», reagiu.

Eberl descartou contratar Jurgen Klopp, que vai deixar o Liverpool no final da temporada, tendo garantido que está fora de questão. «Sei o que significa quando se faz uma declaração com a que Klopp fez a dizer 'não tenho mais energia'. Poucos podem ajuizar isso melhor do que eu, que já passei por isso. Quando uma pessoa diz algo desse género, o trabalho vem em segundo lugar. A pessoa está em primeiro, por isso não lhe vou telefonar», disse Max Eberl, que em janeiro de 2022 deixou o cargo de diretor desportivo do Borussia Monchengladbach devido a um burnout.

O diretor dos bávaros deu depois alguns detalhes sobre o treinador que pretende. «Se me restringisse ao idioma, idade ou carreira, seria um erro. O critério está aberto e depois será reduzido. Queremos um treinador que não fique connosco durante um curto período de tempo, mas sim a médio/longo prazo. (...) As mudanças frequentes de treinador têm sido um problema para um clube», reconheceu.