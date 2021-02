O treinador do Tottenham, José Mourinho, afirmou esta terça-feira que a sua experiência ao longo da carreira o permite lidar com momentos como o atual, negativo – a equipa perdeu cinco dos últimos seis jogos na Premier League – de uma forma madura, demonstrando confiança para o futuro.

«Nós estamos calmos. Eu não estou feliz, mas a maturidade ajuda e eu estou confiante. Acredito que vamos vencer isto e que estarei na história do Tottenham por boas razões, mais do que más», afirmou, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Wolfsberger, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Para o duelo com os austríacos, o Tottenham leva uma vantagem de 4-1 obtida na primeira mão, no jogo disputado na Hungria, devido às restrições no Reino Unido, motivadas pela pandemia da covid-19.

Essa foi mesmo uma de duas vitórias nos últimos oito jogos oficiais – a outra foi para o campeonato ante o WBA – no meio de seis derrotas: além das cinco na Premier League, a eliminação da Taça de Inglaterra, ante o Everton, nos penáltis. Mourinho disse, nesse sentido, que o lado emocional mais ponderado o ajuda a lidar com a situação, mais do que no passado.

«Obrigado a Deus por não ser o treinador que já fui. Todos nós evoluímos. Às vezes tive problemas, não em termos de resultados – eu não tive muitos maus resultados – mas nos problemas do dia-a-dia reagia de forma mais emocional. Em vez de ajudar-me, criava mais conflitos», disse, comprometido a ter um percurso positivo nos spurs.

«Quero saber que treinador teve sempre o céu azul e nunca o teve nublado ou um pouco escuro. Talvez apenas um treinador que está sempre num clube dominante numa liga. Isso mostra o quão bonita é a minha carreira. Isso deprime-me? Não. É um desafio. Eu trabalho para o clube, para os jogadores e para os adeptos», expressou.

O Tottenham-Wolfsberger joga-se a partir das 17 horas de quarta-feira.